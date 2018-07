Ronaldo faz dois e Real Madrid goleia o Levante por 5 a 0

Sete jogos, 15 gols. Se a média próxima a um gol por partidas nas últimas temporadas impressionava, agora Cristiano Ronaldo parece disposto a chegar a um novo patamar. Neste sábado, ele balançou as redes mais duas vezes para contribuir com a vitória do Real Madrid sobre o Levante por 5 a 0, em Valência.

O craque abriu o placar aos 13 minutos, cobrando pênalti sofrido por Chicharito Hernandéz. O goleiro Diego Mariño foi para a bola, mas não alcançou. No segundo, cruzamento de James Rodríguez na cabeça do mexicano, que cabeceou livre na pequena área.

O terceiro foi uma pintura, mostra dos recursos do português, que invadiu a área entortando um zagueiro, depois outro, e chutando sem chances de defesa para o goleiro, já no segundo tempo.

Kroos lançou como quis no peito de James, que matou no peito e virou para fazer o quarto. Para fechar a goleada, Isco carregou pelo meio, tinha Cristiano Ronaldo livre, implorando pela bola, mas preferiu decidir sozinho. Colocou no ângulo, pegando o goleiro no contrapé.

A vitória alça o Real Madrid aos 18 pontos, no segundo lugar, mas com um jogo a mais que Barcelona (19), Valencia (17), Sevilla (16) e Atlético de Madrid (14). Na outra ponta, o Levante tem apenas cinco pontos, no 17.º lugar. Mais tarde, às 15h de Brasília, o Barcelona joga contra o Eibar, no Camp Nou.