Ronaldo faz lista de 5 jogadores que deveriam ter ganhado Bola de Ouro

Dono de dois prêmios Bola de Ouro, Ronaldo Fenômeno apontou neste sábado jogadores que poderiam ter faturado a importante honraria, mas acabaram de mãos vazias. Ele fez uma lista de cinco atletas num bate-papo online com o também ex-jogador Alessandro Del Piero, seu rival nos tempos de futebol italiano.

A relação tem apenas um brasileiro. "Eu diria que há quatro jogadores que não venceram a Bola de Ouro, mas deveriam ter vencido: Del Piero, Maldini, Totti e Raúl. Eu também acrescentaria Roberto Carlos, que ficou duas vezes em segundo lugar, atrás de mim", declarou o ex-atacante, na Live.

Ronaldo faturou o prêmio em 1997 e 2002. Nos mesmos anos, foi eleito o Melhor Jogador do Mundo pela Fifa. A mesma honraria lhe foi concedida em 1996. Na época, as duas premiações eram independentes.

Já Del Piero viveu seu auge no final da década de 90, quando faturou todos os títulos nacionais e internacionais que podia com a Juventus, como a Liga dos Campeões na temporada 1995-1996. Ídolo e considerado um dos melhores jogadores do time de Turim, ele ainda participou da conquista da Copa do Mundo de 2006 pela seleção italiana.

Em seu auge, Del Piero tinha Ronaldo como rival porque o brasileiro defendia na época a Inter de Milão. Eles também foram adversários quando Ronaldo defendeu o Milan entre 2007 e 2008.