Empresa de Ronaldo Fenômeno busca patrocinadores para o Corinthians

O Corinthians conta com um grande reforço na busca por patrocinadores. A Octagon, empresa do ex-atacante Ronaldo Fenômeno, está no mercado em busca de interessados em investir no time alvinegro. A informação foi confirmada ao Estado pelo presidente do clube, Roberto de Andrade.

“Ele tem um contrato com a gente e a função é trazer parceiro e prospectar negócios. Eles trabalham em busca de interessados, como patrocinadores masters”, explicou o dirigente. A Octagon não tem exclusividade, mas é uma das fontes de quem mais se espera grandes negócios para o clube.

Ronaldo comprou a Octagon no início deste ano, após ter montado e administrado a 9ine por cinco anos. As conversas entre o ex-jogador e o Corinthians se intensificaram na fase final do Campeonato Paulista. Paralelamente, desde o fim de maio existe o grupo GCCor, formado por empresários, presidentes e diretores de grandes empresas dentro clube. O objetivo é se aproximar do mercado e tentar conseguir investidores para ajudar o Corinthians financeiramente.

O Corinthians está sem patrocínio master desde abril, quando acabou o contrato com a Caixa Econômica Federal. O clube recebia R$ 30 milhões por ano. Desde então, a diretoria tem conversado com algumas empresas, mas as negociações não foram adiante.