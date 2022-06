Ronaldo Fenômeno começa jornada de 500km de bicicleta para cumprir promessa pelo Valladolid

Ronaldo Fenômeno, dono do Real Valladolid, começa a pagar neste domingo a promessa feita pelo seu time espanhol. O ex-jogador se comprometeu a pedalar até Santiago de Compostela caso a equipe chegasse à Primeira Divisão da Espanha, que aconteceu no último dia 29 ao vencer o Huesca por 3 a 0. O percurso tem mais de 500km e deve levar quatro dias para chegar na cidade conhecida como destino religioso e turístico.

Aos 45 anos, o gestor do Valladolid iniciu sua aventura no estádio do time, o José Zorilla. Celina Locks, esposa de Ronaldo, irá acompanha-lo nessa jornada e eles devem passar por Sahagún, León, Ponferrada e Monforte Lemos até de chegar ao destino final.

O pentacampeão do mundo comemorou muito o acesso do Real Valladolid, primeira enquanto gestor de clubes. Ronaldo também espera que seu time brasileiro, o Cruzeiro, siga os passos do espanhol e também retorne à Série A do Brasileirão. A Raposa é o atual líder do Campeonato Brasileiro Série B com 25 pontos.