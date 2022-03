Ronaldo Fenômeno questiona condições de estádio do Tuntum, adversário do Cruzeiro na Copa do Brasil

Ronaldo Fenômeno voltou a questionar as condições do estádio de um dos adversários do Cruzeiro nesta quarta-feira. Desta vez, o novo dono do clube publicou fotos de buracos no campo, encharcado de água, e também dos vestiários do estádio Rafael Seabra, onde o time mineiro enfrentará o Tuntum, do Maranhão, às 20h30 desta quarta, pela Copa do Brasil.

"O que acham dessas fotos do Estádio Rafael Seabra, em Tuntum?", questionou Ronaldo ao publicar três fotos do local em seu perfil no Twitter. O modesto time do Maranhão possui pouco mais de um ano de criação e já conquistou vaga na Copa do Brasil, na qual eliminou o Volta Redonda por 4 a 2 em sua estreia.

Representantes do Cruzeiro estiveram presentes no estádio Rafael Seabra para verificar as condições de receber a partida. Em uma das fotos, é possível ver uma grande poça d’água perto de uma das áreas do campo. Em outra, há um buraco perto do centro do campo. Os últimos dias na cidade têm sido chuvosos e existe a possibilidade de mais chuva para esta quarta-feira, segundo a previsão do tempo.

Ronaldo já havia feito uma publicação parecida durante o jogo entre Cruzeiro e Tombense pelo Campeonato Mineiro desta temporada, que aconteceu no estádio Almeidão, em Tombos. O gramado do local foi alvo de reclamações do novo investidor do clube, que também publicou fotos em suas redes sociais mostrando alguns buracos profundos no campo onde aconteceu o encontro.

O que acham dessas fotos do Estádio Rafael Seabra, em Tuntum? Hoje tem @cruzeiro às 20h30, pela Copa do Brasil, no Amazon Prime Vídeo pic.twitter.com/rjclkf9BR8 — Ronaldo Nazário (@Ronaldo) March 16, 2022

O Fenômeno tem sido bastante ativo nas redes sociais para falar de assuntos relacionados ao clube mineiro desde que iniciou as negociações para adquirir a SAF cruzeirense. O ex-atacante também tem feito transmissões ao vivo semanalmente através da plataforma de streaming da Twitch.

Em sua tradicional live pela Twitch, Ronaldo informou que está negociando algumas mudanças no acordo da SAF com o Cruzeiro, que deve ser finalizado até o dia 18 de abril. Entre as exigências do investidor estão: o arrendamento das Tocas da Raposa I e II (Centros de Treinamento) e um pedido de recuperação judicial ou extrajudicial. Ronaldo se comprometeu a não vender os CTs e explicou que o motivo do pedido é o receio de que os locais sejam penhorados por conta das dívidas trabalhistas de R$ 200 milhões do clube, que não estavam no acordo inicial.