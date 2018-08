Ronaldo Fenômeno deixa hospital em Ibiza após ficar quatro dias internado

Quatro dias depois de ser internado com um forte quadro gripal, o ex-atacante brasileiro Ronaldo Fenômeno recebeu alta nesta terça-feira da Policlínica Nossa Senhora do Rosário e já está em sua casa em Ibiza, na Espanha. O ex-jogador, de acordo com funcionários do hospital, deixou o local discretamente, pela parte dos fundos, por volta das 10h30 locais (5h30 no horário de Brasília).

Pouco depois, já em sua residência na cidade litorânea da Espanha, a namorada Celina Locks postou uma foto de Ronaldo Fenômeno com seus cachorros na varanda. "Meu amor está de volta em casa. E a Nina e a Paçoca não desgrudam dele! Te amo muito, muito, muito", escreveu.

A internação aconteceu na última sexta-feira, mas a informação só foi revelada no domingo. Ronaldo Fenômeno deu entrada no hospital de Can Misses, em Ibiza, mas no mesmo dia se transferiu para a Policlínica Nossa Senhora do Rosário, que possuía mais estrutura.

O próprio Ronaldo Fenômeno usou as suas redes sociais no último domingo dizendo que estava tudo bem e que deveria sair nesta segunda-feira. Mas a alta só aconteceu de fato um dia depois.

A mudança de hospital, de acordo com seus assessores de imprensa, aconteceu por causa da melhor estrutura da Policlínica Nossa Senhora do Rosário. "Foi tudo controlado para não evoluir para uma pneumonia, não chegou a isso. No primeiro hospital em que ele deu entrada, não havia estrutura para interná-lo para tratar esse quadro de gripe grave, por isso ele seguiu para o outro", explicou a assessoria do ex-jogador.

Ronaldo Fenômeno viajou para a Espanha após trabalhar como comentarista da Rede Globo durante a Copa do Mundo da Rússia. Na última semana, ele chegou a participar de um torneio festivo de futevôlei na Itália.