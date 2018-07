Ronaldo Fenômeno lança franquia de escolas de futebol

Em entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira, o ex-jogador Ronaldo Nazário anunciou sua franquia de escolas de futebol em sociedade com o empresário Carlos Wizard Martins, a "Ronaldo Academy". O novo investimento do "Fenômeno" visa formar não apenas atletas, mas também cidadãos que não tiveram sucesso no esporte.

Segundo o ex-atacante, "a metodologia [das escolas] será de acordo com a minha história de vida, com os conceitos e valores que eu aprendi no futebol e com a minha família. A gente quer passar isso para os nossos atletas e ter certeza de que, não só criaremos grandes fenômenos para o futebol, mas também bons cidadãos preparados para encarar qualquer mercado de trabalho."

A franquia terá parcerias com universidades americanas e europeias, visando dar oportunidade aos jogadores que mais se destacarem de concluírem o ensino superior fora do país.

Cinco unidades já estão confirmadas, sendo duas no Brasil (São Paulo e Campinas) e três nos Estados Unidos (Salt Lake City, Fort Laude e Boca Ratón). A meta é ter outros três endereços até o final do ano e 100 franquias até 2020.

Ronaldo disse na coletiva que se "sentia na obrigação de contribuir" para melhorar a formação dos jogadores brasileiros, "muito questionada no meio do futebol, principalmente depois do 7 a 1."

"Na minha geração, nós tínhamos cinco, seis grandes craques jogando na seleção brasileira e que eram a inspiração para muitas crianças. Hoje, a grande maioria se espelha no Neymar, que é a nossa grande esperança", completou.