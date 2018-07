Ronaldo Fenômeno conduzirá taça da Copa das Confederações ao campo na final

A Fifa anunciou nesta sexta-feira, 30, que Ronaldo vai ser o responsável por carregar a taça da Copa das Confederações para dentro do gramado da Arena Zenit antes da final entre Alemanha e Chile no próximo domingo, 2.

A aparição do brasileiro será o momento final da cerimônia de encerramento do torneio, que vai contar com apresentações de dança e música, além de homenagens às seleções que conquistaram as últimas edições da Copa das Confederações.

"Estou muito feliz de voltar à Copa das Confederações", disse Ronaldo, campeão com a seleção brasileira em 1997, na Arábia Saudita. "Mais importante que isso, é muito bom estar na Rússia e ver tudo dando certo no torneio. Não tenho dúvidas que o país vai organizar uma incrível Copa do Mundo no ano que vem".

Na cerimônia, a Fifa promete dar destaque às manifestações culturais da cidade de São Petersburgo. "A cerimônia é inspirada na ideia de um carnaval, onde cada ato é rapidamente seguido de outro. Quase 1,5 mil pessoas estarão envolvidas - entre artistas, músicos e coreógrafos de diferentes cidades - e os espectadores serão agraciados com uma mistura de danças clássicas e modernas, apresentações circenses e hip hop", informa a entidade.