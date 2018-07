Ronaldo foi mais rápido que Klose para marcar 15 gols em Copas

Miroslav Klose chegou à marca de 15 gols em Copas ao empatar a partida para a Alemanha contra a seleção de Gana neste sábado, em Fortaleza. Com o gol, o alemão igualou o recorde de Ronaldo e tornou-se, ao lado do brasileiro, o maior goleador da história dos Mundiais. O ex-atacante da seleção brasileira, entretanto, foi mais rápido que o alemão.

Ronaldo precisou de 19 jogos e 1.448 minutos em campo para marcar os 15 gols. Klose, por sua vez, igualou a marca depois de 1.508 minutos, no 20.º jogo pela seleção alemã. Os gols históricos, curiosamente, foram marcados contra a seleção de Gana. O atacante brasileiro chegou ao recorde em solo alemão, na Copa 2006. Já Klose igualou o recorde no Brasil.

Ronaldo também era mais jovem: tinha 29 anos no dia 27 de junho de 2006. O centroavante alemão completou 36 no último dia 9. A primeira Copa do Mundo do ex-jogador do Brasil foi em 1994, nos Estados Unidos. Na ocasião, Ronaldo assistiu às sete partidas da seleção no banco de reservas. Já Klose vestiu a camisa alemã pela primeira vez em Mundiais em 2002, como titular.

O atacante, com isso, igualou também uma marca de Pelé e do alemão Uwe Seeler. Somente os três balançaram as redes em quatro Copas do Mundo. Seeler marcou nove gols no total, com início em 1958, na Suécia. Pelé foi às redes nas mesmas edições, em 12 oportunidades.

CHANCE

Ronaldo, depois de marcar contra Gana, teve mais 175 minutos para ampliar o recorde (85 minutos contra Gana e 90 minutos diante da França, nas quartas de final). O atacante, porém, passou em branco. Após igualar a marca, Klose jogou mais 20 minutos e teve uma boa chance de se isolar na artilharia. O alemão terá mais uma chance no próximo dia 26, contra os Estados Unidos.

Caminho de Klose até o 15.º gol:

1.508 minutos (20 jogos)

8 x 0 Arábia Saudita (3 gols) - 77 minutos

1 x 1 Irlanda (1 gol) - 85 minutos

2 x 0 Camarões (1 gol) - 84 minutos

1 x 0 Paraguai (sem gols) - 90 minutos

1 x 0 Estados Unidos (sem gols) - 88 minutos

1 x 0 Coreia do Sul (sem gols) - 70 minutos

0 x 2 Alemanha (sem gols) - 74 minutos

4 x 2 Costa Rica (2 gols) - 78 minutos

1 x 0 Polônia (sem gols) - 90 minutos

3 x 0 Equador (2 gols) - 65 minutos

2 x 0 Suécia (sem gols) - 90 minutos

1 x 1 Argentina (1 gol) - 85 minutos

0 x 2 Itália (sem gols) - 110 minutos

3 x 1 Portugal (sem gols) - 64 minutos

4 x 0 Austrália (1 gol) - 69 minutos

0 x 1 Sérvia (sem gols) - 36 minutos

4 x 1 Inglaterra (1 gol) - 71 minutos

4 x 0 Argentina (2 gols) - 90 minutos

0 x 1 Espanha (sem gols) - 90 minutos

2 x 2 Gana (1 gol) - 2 minutos

Caminho de Ronaldo até o 15.º gol:

1.448 minutos (19 jogos)

2 x 1 Escócia (sem gols) - 90 minutos

3 x 0 Marrocos (1 gol) - 90 minutos

1 x 2 Noruega (sem gols) - 90 minutos

4 x 1 Chile (2 gols) - 90 minutos

3 x 2 Dinamarca (sem gols) - 90 minutos

1 x 1 Holanda (1 gol) - 120 minutos

0 x 3 França (sem gols) - 90 minutos

2 x 1 Turquia (1 gol) - 73 minutos

4 x 0 China (1 gol) - 72 minutos

4 x 2 Costa Rica (2 gols) - 90 minutos

2 x 0 Bélgica (1 gol) - 90 minutos

2 x 1 Inglaterra (sem gols) - 70 minutos

1 x 0 Turquia (1 gol) - 68 minutos

2 x 0 Alemanha (2 gols) - 90 minutos

1 x 0 Croácia (sem gols) - 69 minutos

2 x 0 Austrália (sem gols) - 71 minutos

4 x 1 Japão (2 gols) - 90 minutos

3 x 0 Gana (1 gol) - 5 minutos