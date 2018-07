Ronaldo ganha prêmio por gol mais bonito do Campeonato Espanhol

Dois dias após superar Lionel Messi no grande clássico do Campeonato Espanhol, Cristiano Ronaldo voltou a desbancar o argentino, na noite desta segunda-feira. O português ganhou o prêmio de gol mais bonito da última edição da competição, em um duelo direto com o rival do Barcelona. Ele ainda saiu da cerimônia de premiação com outras duas honrarias.

O gol vencedor da disputa foi marcado de calcanhar, contra o Valencia, na temporada 2013/2014. Cristiano Ronaldo superou o belo gol de falta anotado por Messi contra o Almería. O mexicano Giovani dos Santos, do Villarreal, ficou em terceiro lugar por contra de uma bonita finalização contra o Valência.

O português também foi escolhido o melhor jogador e melhor atacante, artilheiro isolado da competição, com 31 gols. "É um hat-trick de prêmios, espetacular. A verdade é que é uma honra ganhar tudo isso. É uma motivação para seguir trabalhando mais e melhor", declarou o jogador do Real Madrid.

Campeão do Espanhol, o Atlético de Madrid teve Diego Simeone eleito como o melhor treinador da competição. Foi o maior prêmio conquistado pelos atuais campeões na cerimônia, dominada por jogadores do Real e do Barcelona. O time catalão teve Andrés Iniesta escolhido como o melhor volante.

Além disso, o brasileiro Rafinha Alcântara foi eleito a revelação da temporada, quando atuava por empréstimo pelo Celta - ele pertence ao Barcelona, para o qual voltou na atual temporada. Pelo Real, Sergio Ramos foi eleito o melhor defensor e Luka Modric, o melhor meia. Keylor Navas, que atuava pelo Levante e atualmente defende o Real, ganhou prêmio por se destacar no gol.