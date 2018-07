Ronaldo lamenta igualdade em jogada de bola parada No seu terceiro jogo consecutivo desde seu retorno, Ronaldo foi decisivo para o Corinthians. Melhor jogador do time, o atacante seu gol, apenas o terceiro no Campeonato Brasileiro, mas participou dos lances mais perigosos da equipe. O Fenômeno até armou algumas jogadas, principalmente no primeiro tempo, deixando Ralf na cara do gol. No fim do jogo, como já é previsível, cansou.