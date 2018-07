Ronaldo lamenta morte de Daniel Piza

SÃO PAULO - Ronaldo lamentou a morte de Daniel Piza, escritor e jornalista do Estadão. No twitter, o Fenômeno se solidarizou com a família do colunista. "Cara q tristeza.. Um jornalista fantástico e um amigo partiu hj. Descanse em paz Piza. Um bj carinhoso aos filhos e esposa.."

Piza e Ronaldo, que passa férias em Troncoso (BA), tinham uma relação de amizade também fora do ambiente profissional, tanto que o jornalista foi uma das primeiras pessoas a divulgar a aposentadoria do jogador e o primeiro a divulgar a informação, em fevereiro deste ano, logo após a eliminação do Corinthians da Copa Libertadores.

Daniel Piza morreu na noite desta sexta-feira, após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC). Ele deixa mulher, Renata Gonçalves Piza, e três filhos. O velório será realizado a partir das 15 horas deste sábado, no Cemitério de Congonhas, em São Paulo.