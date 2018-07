Ronaldo lamenta não poder participar da Copa no Brasil

Um dos campeões presentes foi Ronaldo, responsável pelo sorteio das Eliminatórias da Europa. O ex-atacante falou sobre a vontade de jogar uma Copa no Brasil e de não ter mais a possibilidade de realizar tal sonho. "Adoro futebol, amo futebol. Minha vida toda foi no futebol. Agora é torcer do lado de fora, torcer pela seleção, pelos novos talentos. Adoraria participar, mas perdi a época", lamentou o maior artilheiro da história das Copas.

Astro da nova geração, o jovem Neymar é a grande esperança do Brasil para o Mundial em casa e já se vê realizando um sonho. "Meu maior sonho é conquistar uma Copa do Mundo. Ainda mais sendo no meu país", disse o jovem craque.

Provável companheiro dele também na Copa de 2014, Paulo Henrique Ganso falou sobre o peso de vestir a camisa 10 de Pelé no Santos e na seleção. "Sem dúvida é uma responsabilidade grande, mas é uma honra e um orgulho vestir a camisa que o Rei do Futebol vestiu e com a qual brilhou por tantos anos. Quem sabe a dupla com o Neymar não pode se dar bem em 2014", comentou o santista.

Já Cafu, único jogador a participar da final de três Copas do Mundo, mostrou nervosismo como um dos protagonistas da festa na Marina da Glória. "Encarar esse sorteio, ao vivo, é mais difícil do que jogar uma Copa do Mundo. Lá dentro do campo nós corremos atrás de bola e é bem mais fácil do que encarar essa plateia maravilhosa aqui", brincou.