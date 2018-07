Ronaldo marca aos 49 e salva Portugal na Dinamarca

Portugal segue dependente de Cristiano Ronaldo, mas pelo menos o craque resolve. Nesta terça-feira, ele parou no ar aos 49 minutos do segundo tempo para cabecear para o fundo das redes e fazer o gol da vitória dos portugueses sobre a Dinamarca, por 1 a 0, em Copenhague.

O resultado garante a Portugal seus três primeiros pontos no Grupo I das Eliminatórias da Euro/2016. A chave tem apenas cinco times, mas conta, virtualmente, com a França, já classificada como país sede. Os franceses jogam o grupo normalmente, mas os resultados dessas partidas não contam.

Se contassem, Portugal teria três jogos e três pontos, uma vez que perdeu da França. Na prática, os portugueses estão em terceiro, com três pontos em dois jogos. A Dinamarca já fez três partidas oficiais e soma quatro pontos, empatada com a Albânia.

Nesta terça, o outro jogo do grupo foi encerrado depois de uma confusão generalizada causada por um drone que invadiu o jogo Sérvia x Albânia com uma bandeira albanesa. A Uefa ainda não se pronunciou sobre a continuidade ou não da partida em outra data.

GRUPO F

Principal surpresa das Eliminatórias, a Irlanda do Norte segue com sua campanha 100% no Grupo F. Nesta terça-feira, o país britânico fez 2 a 0 na Grécia em plena Atenas. A rodada, aliás, foi toda dos visitantes. A Romênia ganhou de 2 a 0 da Finlândia em Helsinque e a Hungria passou pelas Ilhas Faroe por 1 a 0.

Com isso, a Irlanda do Norte lidera o grupo com nove pontos, seguida da Romênia, com sete. Hungria e Finlândia têm quatro pontos, enquanto a Grécia, que surpreendeu na Copa do Mundo, tem um ponto só. As Ilhas Faroe só perderam.