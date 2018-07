Ronaldo marca, mas Corinthians empata com Flamengo

Mesmo jogando fora de casa, o Corinthians se impôs no primeiro tempo e mostrou maior volume de jogo. O time marcou e se posicionou bem em campo e se aproveitou de erros frequentes do Flamengo, que falhava nos passes e deixava espaços na defesa.

O domínio se refletiu no placar. Aos 30 minutos, Ronaldo recebeu grande passe de Bruno César pelo meio da área e, quase na marca do pênalti, bateu no canto esquerdo do goleiro Marcelo Lomba, que nada pôde fazer para defender. Mas, diferentemente do que aconteceu no clássico com o Palmeiras, o time do técnico Tite não conseguiu segurar a vitória parcial.

O Flamengo voltou melhor no segundo tempo e chegou ao empate logo aos 2 minutos. Após cobrança de escanteio, a defesa corintiana desviou de cabeça e a bola sobrou para Diogo, sem marcação, mandar para as redes.

O gol e as mudanças empreendidas pelo técnico Vanderlei Luxemburgo mudou o panorama do jogo, que ficou mais aberto, com mais chances de gol, ao invés da disputa amarrada. Embalado, o Flamengo aproveitou o bom momento e levou perigo ao gol de Júlio César. Renato, no fim, quase deu a virada ao time carioca.

Ao Corinthians, restavam, ao menos, as cobranças de falta. Bruno César acertou uma na trave. Apostando no contra-ataque rápido, o time paulista ainda teve chance com Danilo, após cruzamento de Jucilei. O meia chutou firme para o gol certo, mas Correa, que entrara no lugar de Williams, salvou os visitantes.

Na próxima rodada, o Corinthians vai receber o Avaí, quarta-feira, no Pacaembu. No mesmo dia, o Flamengo visitará o Ceará, em Fortaleza.

Ficha Técnica:

Flamengo 1 x 1 Corinthians

Flamengo - Marcelo Lomba; Léo Moura, Welliton, Ronaldo Angelim e Juan; Maldonado, Williams (Corrêa), Renato Abreu e Diogo (Val Baiano); Diego Maurício e Deivid (Marquinhos). Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Corinthians - Júlio César; Alessandro, Chicão, William e Roberto Carlos; Ralf, Jucilei, Elias (Defederico) e Bruno César (Paulinho); Iarley (Danilo) e Ronaldo. Técnico: Tite.

Gols - Ronaldo, aos 30 minutos do primeiro tempo; Diogo, aos 2 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Maldonado (Flamengo); Ralf (Corinthians).

Árbitro - Sandro Meira Ricci (DF).

Renda - R$ 273.210,00.

Público - 9.782 pagantes.

Local - Estádio Olímpico João Havelange (Engenhão), no Rio de Janeiro (RJ).