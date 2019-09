Ronaldo marca, Portugal bate Sérvia e desencanta nas Eliminatórias; França goleia

Após um início vacilante no Grupo B das Eliminatórias da Eurocopa de 2020, Portugal conseguiu sua primeira vitória no qualificatório neste sábado, fora de casa, ao superar um difícil desafio diante da Sérvia, em Belgrado, por 4 a 2.

William Carvalho, Gonçalo Guedes, Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva foram os autores dos gols portugueses no duelo, realizado no estádio do Estrela Vermelha, com Milenkovic e Mitrovic descontando para a seleção do leste europeu.

A equipe treinada por Fernando Santos, que vinha de dois empates nas rodadas iniciais (1 a 1 com a própria Sérvia e 0 a 0 com a Ucrânia), pula agora para o segundo lugar, com cinco pontos, na chave com dois jogos a menos que a líder, Ucrânia, que tem 13.

Na próxima rodada, marcada para esta terça-feira, Portugal visita a lanterna Lituânia, enquanto os sérvios, que estão em quarto lugar, com quatro pontos em quatro jogos, enfrentam Luxemburgo, que tem a mesma pontuação, mas está com saldo melhor.

Pressionada para obter seu primeiro triunfo nas Eliminatórias, a seleção portuguesa fez um primeiro tempo morno com os donos da casa. Mesmo assim, chegou ao gol em um lance de desatenção da defesa adversária. William Carvalho pisou na área para aproveitar a sobra após bobeira do goleiro Dmitrovic e o zagueiro Milenkovic, aos 41 minutos.

O gol de Gonçalo Guedes, logo aos 12 da etapa final, parecia encaminhar uma vitória fácil. Mas a cabeçada de Milenkovic, aos 21, mudou tudo e os donos da casa ensaiaram um terço final do jogo de grande pressão.

Mas Portugal tem o que os sérvios não têm: a estrela de Cristiano Ronaldo, que recebeu passe de Bernardo Silva, livre de marcação, aos 34 minutos, para tirar de Milenkovic e marcar o terceiro, seu 89º gol na carreira com a camisa da seleção lusa.

A equipe do técnico Ljubisa Tumbakovic ainda ensaiou um "último suspiro" no confronto com um chute forte de Mitrovic, aos 39. Mas a categoria de Bernardo Silva encerrou a questão no minuto seguinte, com um belo arremate da entrada da área, de canhota.

FRANÇA GOLEIA PELO GRUPO H

Com dois gols de Coman, um de Griezmann (de pênalti) e um Ikone, a França goleou a Armênia (Cikalleshi descontou), no Stade de France, por 4 a 1, neste sábado, e manteve a liderança do Grupo H das Eliminatórias da Eurocopa, com 12 pontos em uma chave das mais equilibradas.

É a mesma pontuação da Turquia, que superou, também neste sábado, a seleção de Andorra por 1 a 0, em Istambul, mas perde no saldo de gols (12 a 8 para os atuais campeões mundiais). É também o mesmo desempenho da Islândia, que neste sábado aplicou um 3 a 0 sobre a Moldávia em Reykjavik, mas tem saldo de três gols e está em terceiro.