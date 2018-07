Ronaldo não joga quarta-feira e é dúvida para o clássico

Ausente na vitória do Corinthians contra o Fluminense por 1 a 0, no domingo, no Pacaembu, Ronaldo também desfalcará a equipe na partida contra o Prudente, na quarta-feira, em Presidente Prudente. O atacante está com uma lesão na panturrilha.

O jogador também corre risco de não participar do clássico contra o Santos no próximo domingo, no Pacaembu. Para conseguir estar bem fisicamente até o dia do clássico, ele passará nesta semana por um tratamento intensivo no departamento médico. Neste Brasileirão, Ronaldo atuou apenas na vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-PR na primeira rodada da competição.

Com dores musculares, ele foi poupado por Mano Menezes no jogo contra o Grêmio. Na quarta-feira, o técnico corintiano também não poderá contar com o lateral-direito Alessandro, que está com uma lesão no joelho direito. O terceiro desfalque poderá ser Danilo, que não está em boas condições físicas.