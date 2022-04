Ronaldo não se abala por vice do Mineiro: 'Cruzeiro teve uma coragem incrível'

A derrota para o Atlético na final do Campeonato Mineiro não abalou a confiança de Ronaldo com relação ao ano ao time do Cruzeiro. Em entrevista coletiva no Mineirão, o ex-jogador, que está em negociação para comprar a SAF do time celeste, elogiou os jogadores e também a torcida.

"O Cruzeiro demonstrou uma coragem incrível, e isso só reforça que estamos no caminho certo. Resolvendo as coisas na segunda-feira (na reunião do Conselho Deliberativo que votará a venda da SAF), que será um dia importante, com duas peças a mais para essa equipe, eu tenho certeza que vamos fazer um ano espetacular e retribuir esse carinho que a torcida cruzeirense tem dado para a gente. A torcida deu um espetáculo no estádio", disse Ronaldo.

Atacante da seleção brasileira nas copas de 1994, 1998, 2002 e 2006, Ronaldo destacou a atuação do atleticano Hulk, autor de dois gols e uma assistência na partida decisiva. "O Atlético fez um grande jogo e teve o Hulk, um grande amigo, uma jogador excepcional e que foi determinante no jogo."

A derrota por 3 a 1 para o maior rival ficou em segundo plano para Ronaldo. "Tivemos uma atuação que deixa uma boa sensação para a gente. Estamos trazendo de volta, reconquistando o orgulho do cruzeirense e isso é muito importante para a nossa caminhada neste ano."