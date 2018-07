Ronaldo perde pênalti, mas se redime com dois gols em vitória do Real

Dez dias após fazer 10 a 2 no Rayo Vallecano, o Real Madrid voltou a campo nesta quarta-feira, para a última partida do ano, e se despediu de 2015 com uma vitória suada. Cristiano Ronaldo perdeu um pênalti, converteu outro, mal marcado, e acabou como herói do triunfo por 3 a 1 sobre a Real Sociedad, no Santiago Bernabéu.

Com o resultado, o Real Madrid assumiu a liderança provisória do Campeonato Espanhol, alcançando os 36 pontos em 17 partidas. O Atlético de Madrid e Barcelona, entretanto, ainda jogam nesta quarta-feira pela 17.ª rodada e podem passar o Real. O Barça, por conta do Mundial de Clubes, ainda tem um jogo atrasado a fazer.

Querendo a liderança pelo menos por algumas horas, o Real teve a chance de abrir o placar de pênalti aos 24 minutos, quando o árbitro deu uma falta bastante contestável de Berchiche em Benzema. Cristiano Ronaldo bateu e isolou, chutando por cima. Antes, o árbitro já havia deixado de dar pênalti de Pepe no brasileiro Jonathan.

Depois, aos 40, um pênalti aí sim incontestavelmente mal marcado. Bale cruzou, Berchiche entro de carrinho para interceptar, a bola bateu na perna do defensor e voltou na mão dele. Mão na bola, mas o árbitro viu bola na mão. Aí sim Ronaldo bateu bem, para fazer 1 a 0.

Na segunda etapa, logo aos 5 minutos, a Real Sociedad empatou. Pepe falhou, o brasileiro Jonathas aproveitou e passou para Bruma bater com curva e fazer belo gol. Com a igualdade no placar, o Real Madrid se lançou ao ataque e fez 2 a 1 aos 22 minutos, mais uma vez com Cristiano Ronaldo, num belo chute de primeira, de virada.

Quando a Real Sociedad buscava o empate, o Real Madrid aproveitou um contra-ataque para matar a partida. Bale deu o passe perfeito e Lucas Vázquez marcou o terceiro.

Também nesta quarta-feira, o Málaga visitou o lanterna Levante em Valência e venceu por 1 a 0, gol do português Duda. Com a vitória, o Málaga foi a 20 pontos, no meio da tabela. O Levante tem só 11.