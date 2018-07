Ronaldo quer ajudar Corinthians a contratar Parreira

A primeira opção do Corinthians para substituir o demitido Adílson Batista era Carlos Alberto Parreira, mas ele avisou que só poderia assumir o cargo em 2011, pois deseja ficar o resto do ano descansando com a família. Apesar disso, Ronaldo revelou nesta quinta-feira que pode ajudar o clube a convencer o treinador, com quem o atacante trabalhou na seleção brasileira.

Ronaldo revelou ter sido consultado pela diretoria sobre a escolha do treinador. "Fui perguntado sobre o Parreira e achei uma ideia incrível, mas ele está cansado, quer ficar com a família. Tenho um trunfo e vou tentar convencê-lo", contou o atacante. Qual? "Eu vou usar isso com ele. Se falar, ele vai abrir o jornal e ler o trunfo. Se eu tivesse dois, contava um", brincou.

Como a negociação com Parreira não evoluiu como os dirigentes gostariam, o Corinthians já passou a procurar alternativas para o cargo. Mesmo porque, não pensa em ficar com o interino Fábio Carille até o final do Brasileirão, o que colocaria em risco a chance de título. O principal nome agora é do técnico Tite, que está atualmente Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos.