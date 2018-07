Ronaldo quer jogo e convoca torcida do Corinthians

O Corinthians ainda não foi derrotado no Campeonato Brasileiro com Ronaldo em campo. E ciente de sua importância, o atacante antecipou que não pretende perder os dois jogos que restam na competição, mesmo que precise atuar no sacrifício.

Veja também:

BRASILEIRÃO - Classificação | Resultados

Simulador do Brasileirão

Apesar do otimismo, Ronaldo ainda é dúvida para enfrentar o Vasco, no próximo domingo, no Pacaembu. Ele deve passar por um exame nesta terça-feira para saber o grau da lesão na coxa direita, sofrida no empate com o Vitória, em Salvador. Com o resultado, o Corinthians perdeu a liderança do Brasileirão para o Fluminense.

Por meio do seu Twitter, o atacante tentou tranquilizar os fãs. "Já comecei o tratamento ontem [domingo] durante o jogo", escreveu Ronaldo, que acompanhou parte do primeiro tempo no banco de reservas, com uma bolsa de gelo amarrada na coxa.

Ronaldo também reconheceu que o título ficou distante depois do tropeço em Salvador, mas pediu para os torcedores não abandonarem o time. "Sabemos que a situação ficou muito difícil, mas não vamos desanimar. Temos de fazer a nossa parte e como sempre contamos com o apoio da nossa torcida no domingo para nos ajudar contra o Vasco", afirmou.