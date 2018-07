Ronaldo ‘renasce’, brilha e coroa a conquista da Copa 2002 com gols SÃO PAULO - A seleção brasileira partiu para a Copa desacreditada. Mas talvez ninguém tenha chegado ao Mundial com tantas dúvidas em tornou de si como Ronaldo. E ele, com sete atuações irrepreensíveis em sete jogos, respondeu a todas elas.