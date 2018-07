Ronaldo retorna, mas Danilo desfalca Corinthians

Filipe Araújo/AE

Ronaldo brinca com o zagueiro Escudero durante treino do Corinthians

SÃO PAULO - O técnico Mano Menezes confirmou nesta sexta-feira o retorno de Ronaldo no Corinthians para o jogo contra o Fluminense, no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro. Assim, o atacante Souza deve voltar para a reserva no domingo.

Mas nem tudo foram boas noticiais no Corinthians nesta sexta. Sem condições físicas ideais, o meia Danilo fará um trabalho de reforço muscular e não enfrenta o Fluminense. O lateral Alessandro, por sua vez, voltou a sentir contusão e também está fora.

Com as ausências, Moacir ganhou uma nova chance na lateral direita e Elias deve jogar mais adiantado, fazendo a função de Danilo. No trio de ataque, jogam Jorge Henrique, Dentinho e Ronaldo.

O Corinthians deve jogar no domingo com: Felipe; Moacir, William, Chicão e Roberto Carlos; Ralf, Jucilei e Elias; Jorge Henrique, Dentinho e Ronaldo.