Ronaldo revela que pediu empréstimo de Vinicius Jr. ao Real Madrid

O ex-atacante brasileiro Ronaldo Fenômeno, dono do Valladolid, revelou nesta quarta-feira ter pedido o empréstimo do jovem Vinícius Jr. ao Real Madrid.

"Acho que é um grande talento. O Real tem a sorte de tê-lo e certamente vai ser bom para eles. Adoraria contar com ele no Valladolid. Fiz o pedido ao Real, mas é muito difícil que nos emprestem alguém tão bom", afirmou Ronaldo após um café da manhã informativo para expor seu projeto para o clube que comanda.

Vinícius Jr foi titular na derrota por 3 a 0 contra o CSKA Moscou, pela última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, e foi um dos destaques da equipe merengue na partida. O atacante de 18 anos é uma das esperanças do clube para o futuro. Nesta temporada, Vinícius marcou dois gols e deu quatro assistências em oito jogos oficiais.

Ronaldo também apoiou a iniciativa do Campeonato Espanhol de disputar um jogo nos Estados Unidos, que desmoronou no início desta semana porque o Barcelona desistiu da partida devido a um desentendimento com as partes organizadoras. “Jogar no exterior se alinha com o nosso projeto. Você precisa ser conhecido em casa e no exterior. Sou a favor, mas nossa torcida decidirá no final. “É uma proposta interessante para nosso clube e nossa marca”, afirmou.

O ex-jogador, três vezes eleito o melhor do mundo, adquiriu uma participação de 51 por cento do clube em setembro e afirma que tem sido uma ótima parceria desde o início. “Eu estava procurando algo para fazer há dois anos, procurei um time para comprar na Espanha e na Inglaterra, e o Valladolid foi como um presente”, disse.

O Valladolid está em 12º lugar no Campeonato Espanhol, com 20 pontos. / Com informações das agênciasReuters e AFP.