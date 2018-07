Ronaldo se surpreende com aceitação popular à Copa Durante uma entrevista coletiva realizada nesta quinta-feira no Rio, o ex-atacante Ronaldo voltou a criticar a preparação do governo para a Copa do Mundo, chegando a dizer que "o brasileiro sabe lidar bem com promessa não cumpridas". Ele também se mostrou surpreendido com o clima amistoso da população durante a disputa da competição, já que, anteriormente, os clima nas ruas era de protestos e manifestações contra o evento.