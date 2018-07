Ronaldo se torna dor de cabeça para Mano Menezes

O treinador afirmou que não tem problema para deixar o jogador no banco de reservas, mas sabe que a presença de Ronaldo dentro de campo é um fator que atrai investidores, mídia e torcedores. Por este motivo, o Fenômeno continua sendo titular.

Após a derrota para o Flamengo, o treinador confirmou que irá manter Ronaldo entre os titulares na próxima quarta-feira, no segundo jogo das oitavas de final da Libertadores. "O Corinthians vai brigar pela vaga nas quartas de final e o Ronaldo estará em campo no Pacaembu. Temos grandes chances."

Ronaldo tem alguns privilégios no Corinthians. Por exemplo, viajou antes dos demais jogadores para o Rio para escapar de protestos da torcida flamenguista. O planejamento da viagem, aliás, foi todo voltado para preservar o atleta.

Dentro do elenco corintiano, o discurso é de que Ronaldo é um grande companheiro e que merece estar entre os titulares. Porém, não é unanimidade. Antes mesmo dos jogos das oitavas de final da Libertadores, Iarley cobrava maior espaço.

Ronaldo passou a semana do duelo com o Flamengo sem dar declarações. Na saída do Maracanã, apenas Mano deu entrevista coletiva e os demais atletas passaram direto para o ônibus, fortemente escoltado por seguranças na saída do Maracanã.

Tudo porque a pressão no Corinthians ficou ainda maior com a possibilidade da eliminação na Libertadores. O torneio concentrou os investimentos da temporada e é o grande sonho do ano do centenário.

Os dias até o confronto de volta contra o Flamengo prometem ser conturbados no Parque São Jorge. O treino desta quinta-feira não foi liberado para a imprensa. Mano deve reunir os jogadores para tentar colocar ordem na casa.