Ronaldo sente lesão e desfalca Corinthians contra o Flu

O esperado retorno de Ronaldo ao Corinthians não se confirmará neste domingo. O Fenômeno, que foi poupado no último jogo porque sentia dores, voltou a acusar uma lesão neste sábado e foi vetado para a partida contra o Fluminense, no Pacaembu, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Ronaldo já não havia atuado na vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio.

O veto do Fenômeno foi anunciado por Mano Menezes. "Ronaldo sentiu uma pequena lesão na panturrilha no treino de hoje [sábado] de manhã e foi vetado pelo nosso departamento médico agora à noite", escreveu o treinador em seu perfil no Twitter. "Souza vai entrar no seu lugar", acrescentou Mano.

Ronaldo se junta assim ao meia Danilo e ao lateral-direito Alessandro como os desfalques por lesão. Sem os três jogadores, o Corinthians tenta recuperar a liderança do Brasileirão - Botafogo e Palmeiras venceram neste sábado e assumiram a ponta - às 16 horas deste domingo, contra um adversário que soma uma vitória e uma derrota na competição.