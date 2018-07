Ronaldo será assessor e embaixador mundial do Real Madrid

Ídolo merengue, Ronaldo está de volta ao Real Madrid. O ex-jogador será embaixador mundial do clube e trabalhará ao lado do presidente Florentino Pérez, como seu assessor. A informação foi divulgada pelo jornal espanhol Marca.

O ex-atacante deve chegar à Madrid no início de setembro. A publicação lembra ainda que a ideia de Ronaldo trabalhar nos bastidores da equipe não é nova e o que inviabilizava a oportunidade eram os trabalhos relacionados à Copa do Mundo e aos Jogos Olímpicos do Rio.

Ronaldo chegou ao time madridista em 2002, logo após conquistar o pentacampeonato mundial. No Santiago Bernabéu, o camisa 9 participou de 177 jogos e fez 104 gols.