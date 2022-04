'Ronaldo tem de agradecer toda manhã por ter jogado com Benzema', cobra ex-jogador da Itália

Muito do sucesso de Cristiano Ronaldo no Real Madrid passa pela parceria com o francês Karim Benzema. De acordo com Cassano, ex-jogador da seleção italiana, o português foi decisivo e anotou muitos gols no clube espanhol por causa do "sacrifício" do companheiro em abrir mão de brilhar para procurar consagrar o camisa 7, hoje no Manchester United.

Em bate papo com Vieri, ex-companheiro de seleção italiana, em live na Bobo TV, Cassano fez uma surpreendente avaliação dos nove anos aos quais o português e Benzema jogaram juntos no Real Madrid, ganhando quatro títulos da Liga dos Campeões. Em sua avaliação, o francês deixou de brilhar para não ofuscar o português.

"Cristiano Ronaldo tem de rezar toda manhã e dizer obrigado por ter jogado com Benzema", polemizou Cassano. "Benzema, em 2022 e no ano passado, marcou 50 gols e deu assistências para mais de 30 gols. Antes estava a serviço de Cristiano Ronaldo", seguiu, mostrando em números o crescimento do francês após o fim da parceria com CR7 em 2018.

São 119 gols do português após sair do Real, nas últimas quatro temporadas. Já o francês subiu bastante, somando 184. "Ronaldo marca e sempre marcará, pois é um jogador diferente; Benzema é um centroavante goleador, mas também é um Zidane (armador), é um 9, um dez e um nove e meio."

O italiano cobra um reconhecimento do jogador do United ao ex-companheiro de Real Madrid. "No futebol, não há apenas títulos e gols. Zidane fez poucos gols, mas é um dos maiores da história, Riquelme também. Metas são úteis, títulos são úteis, mas não são as coisas fundamentais."