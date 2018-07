Ronaldo trata da lesão e grava comercial no Parque São Jorge Ronaldo não joga nesta quarta-feira contra o Prudente, em Presidente Prudente, pelo Campeonato Brasileiro. Também não sabe se terá condições de voltar diante do Santos, no próximo domingo, no Pacaembu. Com contratura na panturrilha direita, o atacante faz tratamento intensivo no clube.