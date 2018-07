Ronaldo treina no Corinthians para despedida na seleção brasileira

SÃO PAULO - Aposentado desde fevereiro, quando anunciou oficialmente o fim de sua carreira profissional, Ronaldo esteve na manhã desta sexta-feira no Centro de Treinamento Joaquim Grava, que pertence ao Corinthians, onde realizou uma atividade visando a preparação para o seu jogo de despedida da seleção brasileira.

O ex-atacante vestirá pela última vez a camisa do Brasil em amistoso contra a Romênia, no próximo dia 7 de junho, no Pacaembu, quando será homenageado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pelos serviços prestados à seleção. Ele promete treinar todos os dias no CT do Corinthians, com exceção dos fins de semana, até o confronto da seleção. O Fenômeno quer estar preparado para não dar vexame na partida - deve ficar em campo somente por cerca de 15 minutos.

Ronaldo treinou na sala de musculação do clube sob a supervisão do fisiologista Bruno Mazziotti e comentou a atividade em sua página no Twitter, na qual publicou uma foto em que aparece com uma camisa do Corinthians em uma esteira. "O bom filho à casa torna!!! Cá estou", escreveu Ronaldo em sua página de microblogs na internet.

Apesar de se preparar para o amistoso, com o objetivo de ter mínimas condições físicas e não fazer feio em seu adeus à seleção, o ex-jogador deverá atuar por apenas alguns minutos sob o comando de Mano Menezes, que também utilizará a partida como forma de preparação para a Copa América. O torneio continental será realizado entre os dias 1.º e 24 de julho, na Argentina.

