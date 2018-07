Ronaldo vai começar despedida da seleção no banco O técnico Mano Menezes revelou nesta quinta-feira alguns detalhes da despedida oficial de Ronaldo da seleção brasileira em amistoso contra a Romênia, em 7 de junho, no Estado do Pacaembu. De acordo com o treinador, o ex-jogador iniciará o duelo no banco de reservas e participará de alguns minutos do primeiro tempo. Além disso, será homenageado no intervalo.