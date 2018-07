Ronaldo vê Messi como favorito ao prêmio Bola de Ouro

"O Messi e o Cristiano Ronaldo estão bastante à frente do Iniesta, que é um grande jogador. Ainda acho que o Messi está um pequeno degrau acima, mas veremos no dia 7 quando serão revelados todos os votos", disse Ronaldo, após participar nesta quinta-feira, em São Paulo, da cerimônia da Fifa para o anúncio oficial dos três finalistas ao prêmio de melhor jogador do mundo.

Caso vença, Messi vai superar Ronaldo e Zidane como o jogador com mais conquistas do prêmio: chegará a quatro, com apenas 25 anos. Da sua parte, o Fenômeno não vê problemas em ser superado, mas lembra que a disputa era bem mais acirrada quando ele foi eleito - as vitórias do brasileiro aconteceram nos anos de 1996, 1997 e 2002.

"Acho que nessa época atual o Messi e o Cristiano Ronaldo são os dois únicos que estão brigando pelo topo. Na minha época tinha o Zidane, o Figo, o Rivaldo, o Ronaldinho Gaúcho, o Beckham... Era uma lista de dez prováveis vencedores e qualquer um que ganhasse seria justo. Mas eu não tenho problema ou vaidade para que ele me supere. Desejo toda sorte do mundo e que conquiste tudo que puder. O futebol dele é maravilhoso e estarei sempre assistindo", afirmou Ronaldo.