Ronaldo vê Seedorf 'tentado' a jogar pelo Corinthians

O ex-atleta corintiano fez as revelações na noite da última segunda-feira durante participação em um programa do canal SporTV. Agora atuando como sócio da agência 9ine, entre outras atividades paralelas que exerce, ele admitiu que abriu as portas para a chegada de Seedorf ao clube do Parque São Jorge.

"O que eu fiz foi só aproximar o Corinthians ao Seedorf. Ele é casado com uma brasileira, fala muito bem o português. Ele está bem tentado em curtir essa aventura", afirmou Ronaldo, que depois ressaltou que a condição financeira que seria oferecida ao meio-campista não é o fator mais importante no momento.

"Na situação do Seedorf, ou qualquer outro jogador na idade que está o Seedorf, o mais importante é a vontade do jogador. O contrato dele acaba no final do Campeonato Italiano e ele fica livre de vínculo com o Milan. Acho que foi feita a proposta, e as duas partes estão conversando. Parece que o Flamengo também entrou no negócio", acrescentou.

ADRIANO - Ronaldo ainda falou sobre outros assuntos atuais na noite da última segunda. Entre eles o fato de Adriano, recém-contratado pelo Corinthians, ter rompido o tendão de Aquiles, fato que só permitirá que ele atue pelo clube a partir de setembro. "É um grande amigo meu. Quando nos falamos, ele estava bem triste, bem magoado", disse o ex-atacante, para depois admitir que foi decisivo ao atuar como intermediário na negociação que levou o jogador ao clube paulista.

"A primeira coisa que perguntei era se ele (Adriano) queria ser ajudado, se queria dar a volta por cima. Ele disse que sim. O primeiro passo é ele voltar a jogar e a fazer gol. O resto vai se encaminhar. Eu falei para ele: ''A sua volta por cima só vai dar uma volta um pouquinho mais longa''. Eu acredito nele e vou ajudá-lo. Ele quer dar a volta por cima", enfatizou.

PAULISTÃO - Já ao comentar sobre as semifinais do Campeonato Paulista, Ronaldo disse apostar na reedição da decisão de 2009, quando ele foi decisivo para o Corinthians ser campeão. Na época, ele brilhou com dois golaços na Vila Belmiro, na vitória por 3 a 1 sobre o Santos no duelo de ida da final. "Acho que dá Corinthians e Santos novamente na final. Aí não sei o que pode acontecer. Aquele menino da Vila (Neymar) lá...", disse o jogador, que torce por um triunfo corintiano, mas teme pelo talento do jovem atacante santista.