Ronaldo vê seleção brasileira em 'momento difícil'

A seleção brasileira vive "um momento difícil" e passa por uma entressafra de jogadores, o que a torna muito dependente de Neymar. A análise é de Ronaldo. De volta ao Brasil após passagem pela China, onde está investindo em escolinhas de futebol que levam o seu nome, o Fenômeno concedeu ontem uma breve entrevista exclusiva ao Estado e demonstrou alguma preocupação com a seleção.

"Acho que em termos de craque estamos muito bem representados pelo Neymar, mas, quanto aos jogadores que fazem gol, até pela posição dentro de campo, a seleção brasileira encontrou e está encontrando muita dificuldade para ter um (camisa) 9, um centroavante que se firme, para ser titular da seleção brasileira, entregando gols e resultados", disse. "É um momento difícil. Os treinadores que passaram (pelo comando da seleção) nestes últimos anos tentaram, tiveram muitas opções, mas muito pouco foi aproveitado até agora."

Aposentado dos gramados desde 2011 hoje, entre muitas atividades, Ronaldo atua como investidor no Fort Lauderdale Strikers, clube da segunda divisão do futebol dos Estados Unidos. E tem vários compromissos comerciais no Brasil. Ontem, por exemplo, foi o centro das atenções num evento em São Paulo como embaixador do PokerStars, maior site de pôquer online do mundo, e ajudou a promover o primeiro dia do BSOP Millions, a final do Circuito Brasileiro desta modalidade.

O campeão mundial nas Copas de 1994 e 2002 foi além ao ser questionado pela reportagem sobre como vê a condição atual da seleção, assim como reconheceu que o Brasil seria um azarão diante dos principais favoritos ao título se a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, acontecesse agora.

“Acho que isso é muito evidente para todos. Têm pouquíssimos torcedores otimistas com a participação da seleção brasileira nas próximas competições. Vimos que os resultados recentes que tivemos foram frustrantes demais, e até na última Copa do Mundo nós perdemos de maneira vergonhosa’’, afirmou. "Temos de melhorar muito para a seleção voltar a ser o que sempre representou lá fora."

Ao falar sobre quais jogadores brasileiros hoje ele gostaria de contar em seu time nos Estados Unidos, Ronaldo citou dois ídolos do atual elenco do Corinthians, mas exibiu humildade ao tratar isso como um sonho irreal hoje. "Levaria Elias, Renato Augusto... têm vários jogadores que eu levaria, mas a gente não tem dinheiro para isso lá não", afirmou o astro, antes de soltar uma gargalhada ao achar graça da própria sinceridade.