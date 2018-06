Ronaldo visita a concentração da seleção antes da estreia na Copa do Mundo

O elenco da seleção brasileira ganhou uma visita especial neste sábado, em Rostov, na véspera da estreia na Copa do Mundo da Rússia contra a Suíça, marcada para domingo. O ex-atacante Ronaldo, jogador brasileiro com mais gols em Mundiais (15), esteve na concentração da equipe para demonstrar apoio, dar incentivo e conversar com os atletas, em especial com o atual camisa 10, Neymar.

O encontro entre o craque atual da equipe e o ídolo do passado rendeu uma foto, publicada na rede social de Neymar. Nela, o jogador do Paris Saint-Germain está acompanhado pelo pai e abraça Ronaldo no saguão do hotel onde a delegação está hospedada, em Rostov. A seleção fez neste sábado o último treino antes da partida e não deve ter novidades na escalação.

Ronaldo é mais um do seleto grupo de campeões mundiais pela seleção a ter visitado o grupo durante a preparação para a Copa do Mundo. Na primeira fase do trabalho, em Teresópolis (RJ), a CBF organizou um encontro dos jogadores com o ex-técnico Zagallo, que pediu para encontrar o grupo. Outro a aparecer por lá dias depois foi Carlos Alberto Parreira. Os dois conversaram com o elenco, passaram experiência e comentaram sobre a importância da competição.

Já em Londres, durante as duas semanas de treinos, o ex-zagueiro Edmilson, campeão mundial em 2002, foi quem visitou o grupo. A CBF não chega a convidar os antigos campeões do mundo, porém também não se opõe à realização dos encontros. Em Sochi, cidade escolhida pela seleção como base durante a Copa da Rússia, ainda não houve nenhuma reunião do tipo.

A estreia da seleção será neste domingo, às 15 horas (de Brasília). Depois de enfrentar a Suíça, a seleção retorna para Sochi, onde fica até quarta-feira, data da viagem para São Petersburgo. No norte da Rússia, o Brasil joga na sexta contra a Costa Rica, pela segunda rodada.