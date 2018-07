Ronaldo visita CT e ri de ex-colegas na pré-temporada corintiana

SÃO PAULO - Contestador do esquema de concentração, Ronaldo, aposentado há quase um ano, acordou cedo neste sábado para visitar o CT Joaquim Grava. E mostrou bastante bom humor minutos depois de seus ex-companheiros de Corinthians suarem a camisa em mais uma atividade da pré-temporada debaixo de sol forte.

"Vim só para dar risada do pessoal se esforçando", falou, gargalhando, o ex-atacante, que chegou à beira de um dos campos a bordo de um carrinho de golfe dirigido pelo assessor de imprensa do clube.

Vestindo bermuda larga e camisa, o Fenômeno se mostrou bastante à vontade para comentar o período de retiro dos atletas enquanto a temporada não começa. Com um sorriso fixo no rosto, o astro fez piada ao lembrar dos períodos em que ficou trancado em um hotel de Itu nas pré-temporadas que realizou com o Timão entre 2009 e 2011.

"Não tenho nenhuma saudade. Itu agora só para jogar golfe", comentou o ex-jogador, aparentemente recuperado da dengue contraída durante as comemorações do Réveillon. "Vim passar dengue para vocês", continuou brincando o jogador.

Com frases curtas em sua rápida aparição no centro de treinamento, Ronaldo tinha nas mãos uma garrafa térmica com café e diversos sanduíches a serem distribuídos a quem esteve presente no treinamento. "Aqui tratamos todos bem", continuou sorrindo o ex-camisa 9, hoje um dos responsáveis pela organização da Copa do Mundo de 2014 no Brasil.