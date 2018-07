Rondinelly assina contrato e é oficializado no Palmeiras

SÃO PAULO - O Palmeiras oficializou neste sábado a contratação de mais um reforço. A chegada do meia Rondinelly já tinha sido confirmado pela diretoria do clube durante a semana e ele até tinha começado a treinar, mas o contrato foi assinado apenas agora, assegurando sua permanência no elenco palmeirense até o final do ano.

Emprestado pelo Grêmio, Rondinelly foi mais um jogador envolvido no negócio que levou o atacante argentino Barcos para o clube gaúcho. Antes dele, o Palmeiras já tinha recebido o zagueiro Vilson, o volante Léo Gago e o atacante Leandro - todos por empréstimo de um ano -, além de uma compensação financeira.

Mais um jogador do Grêmio estaria envolvido no negócio. O Palmeiras ainda tenta se acertar com o atacante Marcelo Moreno, mas ele não parece disposto a aceitar a transferência. Caso não dê certo o acordo com o boliviano, o clube gaúcho deve dar mais uma compensação financeira para finalizar a troca por Barcos.

Com passagens anteriores por dois clubes do futebol goiano, Vila Nova e Itumbiara, Rondinelly chegou ao Grêmio no ano passado, mas nunca conseguiu se firmar com a camisa gremista. Agora, o jovem meia de 22 anos parte para um novo e grande desafio, como um dos 11 reforços já contratados pelo Palmeiras na temporada.

"Sou jovem e tenho muito a aprender ainda. Agradeço por ter essa oportunidade de atuar em uma equipe grande como o Palmeiras. Vou fazer de tudo para corresponder às expectativas e conquistar a confiança dos torcedores", afirmou Rondinelly, em entrevista ao site oficial do Palmeiras, após a oficialização do acerto.