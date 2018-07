Rondinelly é novidade entre relacionados do Palmeiras

SÃO PAULO - O meia Rondinelly é a principal novidade entre os 20 relacionados pelo técnico Gilson Kleina para o confronto do Palmeiras diante do Paysandu, neste sábado, às 16h20, no Pacaembu, pela 16.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador, que estava encostado no elenco, recebe uma nova chance do treinador e pode fazer sua terceira partida pelo clube paulista.

Rondinelly chegou ao Palmeiras em fevereiro como parte da negociação que enviou o atacante Barcos para o Grêmio. Tido como promessa, o meia de 22 anos nunca justificou a expectativa sobre ele e por isso só participou de dois jogos com a camisa da equipe, ambos ainda no Campeonato Paulista. A última vez que apareceu entre os relacionados foi pela quarta rodada da Série B, contra o Paysandu.

A outra novidade na lista de Gilson Kleina é o atacante Alan Kardec, que ficou de fora do duelo contra o Joinville por suspensão. O volante Eguren e o meia Valdivia são os desfalques confirmados. O atacante Leandro sentiu dores nas costas e pode ser substituído por Serginho.

RELACIONADOS:

Goleiros: Fernando Prass e Bruno

Laterais: Luis Felipe e Juninho

Zagueiros: Henrique, Vilson e Tiago Alves

Volantes: Márcio Araújo, Charles, Wesley, Wendel e Marcelo Oliveira

Meias: Mendieta, Ronny, Serginho, Felipe Menezes e Rondinelly

Atacantes: Alan Kardec, Leandro e Caio