Rondonópolis, Araxá e mais 3 garantem vaga na terceira fase da Copinha A segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Junior teve andamento na manhã deste domingo, com mais cinco times garantindo a classificação. Rondonópolis, Araxá, Red Bull Brasil, Sampaio Corrêa e ABC estão confirmados à terceira fase, se juntando aos outros 16 times que conquistaram as vagas na sexta e no sábado.