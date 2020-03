Rony estreia como titular e elogia movimentação no ataque do Palmeiras

O atacante Rony foi contratado recentemente pelo Palmeiras e teve contra o Tigre, na vitória alviverde por 2 a 0 em sua estreia na Copa Libertadores, sua primeira partida começando como titular no novo clube. E ele foi importante atuando pelo lado esquerdo do ataque, mas também ajudando defensivamente o time contra os argentinos.

"Que a cada dia, a cada, jogo, a cada treinamento, eu possa dar o meu melhor para o Palmeiras. Jogar fora de casa é ruim, pois enfrentamos uma equipe forte, que briga bastante. É sempre bom estar vencendo fora de casa. Graças a Deus conseguimos buscar os três pontos. Nossa equipe segue forte na competição, esperamos fazer nosso trabalho dentro de casa. É passo a passo, assim vamos buscando nossos objetivos", disse o atleta, em entrevista ao site Globoesporte.com.

Com a entrada de Rony, Dudu acabou sendo deslocado da esquerda para o meio, e muitas vezes se revezava com Willian para ajudar na criação das jogadas. "A gente vai buscando o entrosamento no dia a dia, nos treinamentos, está dando certo. Me sinto muito feliz em estar ajudando o Palmeiras. Espero estar dando continuidade no meu trabalho, dando alegria aos torcedores", comentou o atacane do Palmeiras.

Rony inclusive lembra que o técnico Vanderlei Luxemburgo cobra de seus atletas que troquem muitas vezes de posição no ataque, para incomodar os defensores rivais. "O professor pede muito para nos movimentarmos ali na frente. Desta vez deu certo. Nossas características são diferentes, a gente procura se movimentar muito na frente para confundir a defesa adversária", afirmou.