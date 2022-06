Rony exalta a força do líder do Brasileirão: 'O Palmeiras é sem limites'

A vitória, por 2 a 0, sobre o Coritiba, no Couto Pereira, algo que não corria desde 1997, foi considerada pelo atacante Rony uma demonstração da força do Palmeiras, que retomou a liderança do Campeonato Brasileiro, agora com 22 pontos, um a mais que o rival Corinthians.

"O Palmeiras é sem limites, é um time de bater recordes. Ficamos sabendo hoje que não vencia aqui há muito tempo e entramos determinados para vencer, viemos em busca dos três pontos, que era o mais importante. Está todo mundo de parabéns pelo desempenho. A equipe entrou determinada para buscar a vitória, isso fortalece ainda mais a nossa equipe. É o que professor sempre pede, o nosso melhor", disse o autor e um dos gols da sexta vitória palmeirense no Brasileirão.

Rony marcou pela sexta vez no campeonato nacional. O atleta aproveitou para agradecer o apoio recebido pela família. "Muito feliz por estar mais uma vez ajudando a minha equipe fazendo gol. Eu me sinto feliz. Não só eu, todos meus familiares. Aproveitar para mandar um grande abraço para todos. Agradecer a torcida, se não fosse eles não estaria aqui."

O Palmeiras vai defender a liderança do Brasileirão na quinta-feira, às 18h, no Allianz Parque, diante do Atlético-GO. O jogo estava marcado anteriormente para quarta-feira, mas foi transferido pela CBF a pedido do próprio clube paulista.