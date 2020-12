Rony lamenta empate, mas diz que Palmeiras 'tem condições' de vencer o América-MG

O atacante Rony expressou muito bem o sentimento de todos os palmeirenses após o 1 a 1 com o América-MG no Allianz Parque, em São Paulo: faltaram gols para a equipe e a vitória. Apesar de lamentar o empate, a confiança na classificação à final da Copa do Brasil está mantida.

"Fizemos um segundo tempo bom, mas não concluímos certo em gol. E era importante fazer o resultado aqui", enfatizou o jogador. "São mais 90 minutos para brigar e temos condição de ir lá e vencer."

Leia Também Palmeiras busca empate com o América-MG na semifinal da Copa do Brasil

Nas duas etapas anteriores da Copa do Brasil, o Palmeiras "matou o jogo" no primeiro confronto. Fez 3 a 1 no Red Bull Bragantino e 3 a 0 no Ceará, apenas administrando a vantagem no duelo de volta. Voltou a ganhar do time do interior, com 1 a 0 e empatou por 2 a 2 no Castelão.

Agora, vai ao Independência, em Belo Horizonte, em situação inédita, na qual terá de buscar o resultado para chegar à quinta final da Copa do Brasil. O empate na próxima quarta-feira não serve a ninguém e leva a decisão aos pênaltis.

"Vamos tentar buscar o resultado no segundo jogo", disse Rony, que vinha se destacando nas últimas partidas, com sete gols. Desta vez, ele até teve oportunidades, porém, perdeu para a afobação. Na melhor delas, mandou na rede pelo lado de fora.

Antes do duelo decisivo com o América-MG, daqui uma semana, o Palmeiras tem compromisso com o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão, no domingo, novamente em sua arena. Abel Ferreira, porém, deve descansar alguns titulares.