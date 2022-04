Rony valoriza empate do Palmeiras em Goiânia: 'Esse ponto vai contar lá na frente'

Rony apareceu quase no último lance para salvar o Palmeiras da derrota no Estádio da Serrinha, em Goiânia, que seria a segunda da equipe no Brasileirão. O atacante deu valor ao esforço do time, premiado pela insistência com o gol que garantiu o empate por 1 a 1 com o Goiás aos 51 minutos do segundo tempo. Não foi o resultado que o time alviverde queria, mas ao menos não amargou um novo revés no certame nacional.

"A equipe está de parabéns pela persistência, fui feliz de fazer o gol", resumiu Rony, autor de um bonito gol. O camisa 10 pegou rebote do goleiro Tadeu e acertou com um chute potente, sem deixar a bola cair, o ângulo esquerdo.

"Jogar aqui é difícil, até pelo calor, a torcida que empurra e sabemos quando o adversário sai na frente é difícil porque se fecham", completou o atleta, fazendo referência ao ferrolho defensivo dos goianos, que dificultaram a vida do Palmeiras com essa forte marcação. O técnico Jair Ventura montou o seu time com três zagueiros e uma linha de cinco atrás.

Rony, bem como outros atletas, deixaram o campo reclamando muito do gol do Goiás. No lance, Caio Vinícius acertou Weverton em dividida. O juiz Braulio da Silva Machado, porém, sequer foi ao monitor do VAR rever a jogada e entendeu que não houve irregularidade. "Levamos um gol que acabei de ver que o jogador só pega o Weverton", queixou-se o camisa 10.

O Palmeiras ostenta campanha irretocável na Libertadores, mas não começou bem no Brasileirão. Ao ser superado pelo Ceará na estreia e empatar neste sábado em Goiânia, soma, por enquanto, apenas um ponto. O resultado foi valorizado por Rony, que acredita que será possível brigar mais uma vez pela taça. Na última temporada, a equipe terminou o campeonato em terceiro, atrás de Atlético-MG e Flamengo.

"Não devemos abaixar a cabeça. Sabemos que esse ponto vai contar lá na frente. Assim como pode fazer a diferença pode fazer falta", observou. "A gente sabe que nossa equipe é muito qualificada e sabíamos que podíamos sair coma vitória. Nem sempre é como queremos. Acredito que só com o trabalho e força de vontade que nossa equipe tem nós vamos brigar por esse Brasileiro".

O Palmeiras joga na quarta-feira com o Flamengo, no Maracanã, em duelo adiantado da quarta rodada. No sábado, tem pela frente o dérbi com o Corinthians na Arena Barueri. O clássico seria no Allianz Parque, mas a arena palmeirense receberá um show sertanejo no dia.