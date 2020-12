Rony vibra com momento no Palmeiras: 'Construímos uma família'

O atacante Rony passou a ser decisivo no Palmeiras após a chegada do técnico Abel Ferreira, contratado no fim de outubro. O jogador marcou um gol e deu uma assistência involuntária na vitória por 3 a 0 sobre o Libertad, na noite desta terça-feira. O resultado classificou o time alviverde para a semifinal da Copa Libertadores da América. Após a partida, Rony vibrou com o bom momento.

"Construímos uma família, todo mundo sabe nosso objetivo, o que queremos na temporada. Devo muito à equipe pela determinação e empenho dentro de campo. Está todo mundo de parabéns", afirmou Rony.

Dos 29 gols do Palmeiras na Libertadores, Rony participou diretamente de 11, com quatro gols e sete assistências. Nesta temporada, o atacante soma oito gols em 37 partidas. Os últimos cinco gols foram marcados nos últimos cinco jogos de Rony. Ele agradeceu ao técnico Abel Ferreira.

"O Abel vem nos dando confiança. Sabemos da importância dele. Ele não ficou fora alguns jogos por causa da covid-19, mas com certeza estava sempre presente, é um treinador que passa confiança e está fazendo um grande trabalho, nos orienta muito", elogiou.

"Estou muito feliz pelo momento que estou vivendo, por ajudar meus companheiros em campo. Também quero agradecer à minha família pelo apoio e à torcida que nos apoia e nos xinga também, mas faz parte e nos fortalece", disse Rony.

Garantido na semifinal, o Palmeiras aguarda seu próximo adversário que sairá do duelo entre River Plate e Nacional. O time argentino venceu o duelo de ida por 2 a 0 e tem a vantagem de poder perder por até um gol de diferença para avançar.