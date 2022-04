Rony vira maior artilheiro do Palmeiras na história da Libertadores e aconselha Navarro

O Palmeiras viveu uma noite mágica e de recordes nesta terça-feira. Raphael Veiga, Rony e Rafael Navarro foram às redes na goleada por 8 a 1 sobre o Independiente Petrolero, a maior do time alviverde na história da Libertadores, com 12 gols.

Navarro, em especial, não esquecerá tão cedo da partida, já que marcou quatro gols, e Rony, ao deixar sua marca uma vez, se igualou a Alex como o maior goleador da equipe na história do torneio continental. O camisa 10 aconselhou o centroavante, que viveu um período de seca antes de desencantar na semana passada com dois gols e ser protagonista nesta terça de uma partida de que certamente jamais vai esquecer.

"Falei para ele (Rafael Navarro) que jogar no Palmeiras era difícil. Tinha de ter cabeça boa e acreditamos muito nele e nos vai ajudar muita na temporada", contou Rony. "Agradeço aos companheiros e à comissão técnica. Fico muito feliz com os gols", discursou brevemente Navarro, o goleador da Libertadores, com seis bolas na rede.

Rony se emocionou com a marca expressiva que alcançou. Em sua terceira participação na Libertadores, o atleta está a um gol de se tornar o maior artilheiro do clube tricampeão continental no torneio.

"Muito feliz. Eu não sou nada, tudo o que tenho hoje e me tornei só tenho de agradecer a Deus. Eu sou muito grato à torcida do Palmeiras e a todos os meus familiares pelo apoio nas dificuldades", disse o camisa 10, autor de um gol de cabeça após assistência de Navarro.

"Com certeza, para você chegar hoje no Palmeiras e alcançar esse números, é muito difícil", acrescentou.