Rooney admite sonhar com artilharia máxima da seleção inglesa

Wayne Rooney alcançará uma marca especial quando entrar em campo com a Inglaterra diante da Eslovênia no sábado, em Wembley, pelas Eliminatórias para a Eurocopa de 2016. Será seu centésimo jogo com a camisa da seleção e ele será homenageado antes da partida, mas seu principal objetivo é outro: ser o maior artilheiro defendendo as cores do país.

"Ser o maior artilheiro da história inglesa seria incrível. O recorde tem se perpetuado por muitos anos, há muitos jogadores que não foram capazes de quebrá-lo", declarou. "Eu estou relativamente jovem e acredito que posso fazer isso, e espero que o recorde venha", completou o jogador de 29 anos.

Atualmente, Rooney tem 43 gols com a camisa da seleção inglesa, seis atrás da lenda Bobby Charlton, maior artilheiro do país. "Obviamente não serei uma lenda do tamanho do Sir Bobby Charlton, ele ganhou uma Copa do Mundo com a Inglaterra. Então, para chegar a este nível teria que vencer uma Copa do Mundo, o que seria um feito e tanto."

Mas a centésima partida com as cores da Inglaterra também mexe com o atacante, que se tornará apenas o nono jogador a alcançar esse feito, incluindo o ex-goleiro Peter Shilton, recordista com 125 jogos. "Será um grande feito alcançar 100 partidas pela Inglaterra, não há muitos jogadores que conseguiram isso. Ficarei orgulhoso de entrar neste clube e é algo que eu e minha família nos orgulhamos", comentou.