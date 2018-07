Rooney ainda é dúvida e terá teste no vestiário para pegar o Tottenham

MANCHESTER - O atacante Wayne Rooney ainda é dúvida no Manchester United para enfrentar o Tottenham, nesta quarta-feira, na primeira rodada do Campeonato Inglês em 2014. O jogador, que não enfrentou o Norwich City, sábado, com uma lesão na virilha, vai ser novamente avaliado antes da partida, cujo pontapé inicial está previsto para as 15h30 de Brasília.

"Precisamos esperar e ver. Ele não treinou conosco hoje (terça-feira) e vamos esperar até amanhã para ver se conseguirá jogar", explicou o técnico David Moyes, que comemora uma sequência de seis vitórias seguidas no comando do Manchester United.

Por outro lado, o treinador sabe que não poderá contar com outro jogador importante no seu elenco. Robin van Persie segue fora de combate por um problema na coxa. O holandês não joga desde 10 de dezembro, mas, segundo Moyes, não está longe de voltar a jogar.

Sexto colocado do Campeonato Inglês, o Manchester United busca entrar no G4, uma vez que está a três pontos do Everton, o quarto colocado. A equipe não perdia do Tottenham em Old Trafford desde 1989, mas sofreu uma derrota dos londrinos na temporada passada.