Rooney ataca imprensa após polêmica: 'Querem escrever meu obituário'

Wayne Rooney concedeu neste sábado pela primeira vez uma entrevista para comentar sobre a polêmica que se envolveu na última semana. Diferentemente do comunicado via assessoria de imprensa, divulgado na quarta-feira, quando pediu desculpas pelo episódio, desta vez o capitão da seleção inglesa atacou os jornalistas que divulgaram as imagens nas quais estaria embriagado em uma festa.

Logo após o empate do Manchester United com o Arsenal por 1 a 1, neste sábado, em Manchester, o jogador disse que a atitude da imprensa foi vergonhosa e comentou: "Estão tentando escrever meu obituário, mas não vou deixar isso acontecer".

No madrugada de sábado, Rooney teria invadido uma festa de casamento no hotel onde a seleção inglesa se hospedava, em Londres, depois de vencer a Escócia no último dia 11, pelas Eliminatórias da Copa de 2018. O tabloide "The Sun" registrou fotos do atacante indicando que ele estaria alcoolizado. Na terça-feira, ele ficou de fora do amistoso contra a Espanha, que terminou empatado por 2 a 2.

"Amo jogar pelo meu país e me sinto orgulhoso pelo que fiz até aqui. Mas ainda não encerrei a carreira", prosseguiu. "O que fizeram foi uma falta de respeito. Passaram do limite", finalizou.

Via assessoria de imprensa, na quarta-feira, ele pediu desculpas. "Naturalmente, Rooney sente muito por essas fotos tiradas com torcedores terem sido publicadas hoje. Embora tenha sido um dia de folga para todo o elenco e staff, ele reconhece que as imagens são inapropriadas para alguém em sua posição", disse, na ocasião.