Rooney brilha, United goleia e se garante na Liga dos Campeões

O Manchester United passeou em campo nesta quarta-feira e, mesmo jogando na Bélgica, não teve qualquer dificuldade para garantir uma vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões. Depois de suar na ida, ao vencer por 3 a 1 em Old Trafford de virada, o time inglês goleou o Club Brugge por 4 a 0, com atuação de gala de Wayne Rooney, autor de três gols.

Foi uma partida para lavar a alma do Manchester, que vinha sendo bastante criticado pelo futebol burocrático das últimas partidas, e de Wayne Rooney. Um dos destaques da equipe, o jogador já acumulava dez partidas sem marcar sequer um gol. Nesta quarta, contudo, liderou a goleada inglesa.

Mas, verdade seja dita, Rooney teve auxílio fundamental de seus companheiros. No primeiro gol, aos 19 minutos, recebeu passe preciso de Depay, após bela jogada individual do holandês, e deu belo toque por cima do goleiro para marcar.

Já na etapa final, foi Ander Herrera quem cruzou no pé de Rooney ampliar, após erro da defesa adversária, logo aos três minutos. O gol desanimou o Brugge, que passou a deixar ainda mais espaços em sua defesa. Aos 11, Mata recebeu pela direita, cortou para o meio e encontrou Rooney mais uma vez sozinho. O inglês só tocou por baixo do goleiro.

A goleada foi consumada aos 17, quando Rooney virou garçom e serviu Herrera. O espanhol arriscou sozinho e rolou na saída do goleiro para fazer o quarto. O Brugge chegou a acertar o travessão de Romero e o Manchester ainda perderia um pênalti, com Chicharito Hernández, antes do apito final.

Quem também passeou para garantir vaga na Liga dos Campeões foi o Bayer Leverkusen. Depois de perder na ida diante da Lazio por 1 a 0, os alemães foram à forra nesta quarta e venceram por 3 a 0. Calhanoglu, Mehmedi e Bellarabi marcaram. O brasileiro Maurício foi expulso no segundo tempo e prejudicou o time italiano.

Já o CSKA Moscou teve mais dificuldade, mas também conseguiu a vaga. Depois de perder por 2 a 1 na ida para o Sporting, em Portugal, o time russo saiu atrás do placar nesta quarta, mas conseguiu a virada e venceu por 3 a 1 com dois gols de Doumbia e outro de Musa.

Ainda nesta quarta, o Astana, do Casaquistão, surpreendeu e garantiu a classificação ao ficar no empate por 1 a 1 com o APOEL Nicosia, fora de casa. Assim como o BATE Borisov, que avançou apesar da derrota por 2 a 1 para o Partizan Belgrado na casa do adversário.